В понедельник, 13 июля, впервые за 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры осужденных на федеральном уровне.

В США приведут в исполнение смертные приговоры. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в исправительных учреждениях.

Смертельные инъекции введут двум заключенным в штате Индиана, которые убили детей. Посетить казнь можно будет семьям преступников, а также родственникам их жертв. Все участники процесса должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, что последняя смертная казнь в Соединенных Штатах состоялась в 2003 году. Затем был введен негласный мораторий, так как правила введения инъекций не были согласованы. На уровне регионов высшую меру приговора использовали, но на федеральном уровне нет.

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