В Болгарии задержан секретарь главы государства

В ближайшее время чиновника под конвоем доставят в Софию.

В Болгарии задержан секретарь по правовым вопросам и антикоррупции президента страны Пламен Узунов. Об этом сообщил телевизионный "Канал 3".

По предварительным данным, секретарь подозревается в злоупотреблении служебным положением. В кабинете Узунова, а также в администрации президента Болгарии проходят обыски. Государственное агентство национальной безопасности сообщило, что чиновника лишили доступа к секретной информации. Сначала Узунова задержали в качестве свидетеля. Однако после проведения компьютерно-технической экспертизы изъятого у него телефона, было установлено, что там есть информация о технических операциях. Узунов добровольно передал документы, которые содержали государственную тайну.

Позднее стало известно о задержании советника президента по вопросам обороны и безопасности Илия Милушева.

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Видео: Youtube/Канал 3 TV