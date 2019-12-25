Верховный суд РФ окончательно утвердил границы памятников на Охте

Апелляционная коллегия Верховного суда сохранила действующие границы охранные зон на Охтинском мысу в Красногвардейском районе. Коллегия не стала отменять решение первой инстанции. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Депутат вместе со своим помощником Павлом Шапчицем просили отменить приказ Минкульта от 6 марта 2019-го года №250, который утверждает границы объекта культурного наследия. Остальную территорию на Охтинском мысу можно будет застроить.
Ранее на приказ Минкульта в суд также подавало ПАО "Газпром нефть", но только для того, чтобы подтвердить возможность строительства. На месте планируется общественно-деловой комплекс и ландшафтный парк.
Кроме того, споры идут и по поводу территории на противоположном берегу. Депутат ЗакСа требует запретить строительство судебного квартала у гостиницы "Охтинская".
Фото: citytowers.ru
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