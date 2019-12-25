Депутат требует запретить строительство судебного квартала у гостиницы "Охтинская"

Проект поддерживают на федеральном уровне.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова требует запретить строительство судебного квартала на территории около Свердловской набережной. Парламентарий направила соответствующий законопроект в юридическую служба ЗакСа.

Тихонова считает, что территория около гостиницы "Охтинская" должна быть зеленой зоной, а не жилым комплексом для верховных судей. Такого же мнения придерживаются некоторые жители города. Ранее губернатор Александр Беглов заявил о том, что проект строительства "судебного квартала" на этом месте в Красногвардейском районе поддерживается на федеральном уровне.

Депутат считает, что появление нового ЖК может усугубить транспортную ситуацию в районе и негативно сказаться на соседних домах. В доме №1 по Большеохтинскому проспекту уже есть трещины.

На данный момент Надежда Тихонова ожидает ответ на законопроект о внесении участка в перечень зоны зеленых насаждений общего пользования.

Фото: vk.com/nadejdatikhonova