Закон "О внутреннем водном транспорте" вступит в силу 1 января 2022 года.

Верховная Рада запретила судам под флагом России ходить по украинским рекам. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

Закон "О внутреннем водном транспорте" распространяется на суда, принадлежащие российским гражданам или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории страны. Он также действует на лиц, попавших под действие ограничительных мер в соответствии с законом Украины "О санкциях".

Закон поддержали 276 парламентариев и вступит в силу 1 января 2022 года.

Отметим, что внутренние речные водные пути Украины включают Дунай, Днепр и Днестр

Ранее в США заявили, что никогда не признают Крым частью России.

Видео: YouTube / 5 канал