В США заявили, что никогда не признают Крым частью России

Американские власти считают, что действия России нарушают международное право.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в рамках выступления на видеоконференции в ОБСЕ высказал позицию Вашингтона относительно Крымского полуострова. Запись выступления была опубликована на YouTube-канале организации.

Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма Стивен Биган, заместитель госсекретаря США

Он отметил, что действия России на Украине нарушают международное право. Также, по мнению замгоссекретаря, со стороны Москвы продолжается "агрессия" в отношении Киева.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове. Большинство жителей региона поддержали решение. Украина отказалась считать процедуру законной.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде создали объединение "Крымская платформа".

Видео: YouTube / The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)