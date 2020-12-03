В Верховной Раде создали объединение "Крымская платформа"

Сопредседателями проекта стали представители всех фракций парламента.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Крымская платформа". Об этом на заседании местного парламента рассказал спикер Дмитрий Разумков. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что "Крымская платформа" подразумевает под собой международный саммит, на котором страны обсудят возможности по возвращению полуострова в состав Украины. Встреча должна состояться в мае 2021 года в Киеве.

Сообщаю о создании в Верховной раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа Дмитрий Разумков, депутат Верховной Рады

Сопредседателями проекта избраны члены различных фракций. Ими стали Рустем Умеров, Мустафа Джемилев Рустем Умеров, Мустафа Джемилев (бывший руководитель запрещенной в России террористической организации "Меджлис крымско-татарского народа"), Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Напомним, что Киев предложил присоединиться к формату представителей Турции, Франции, Великобритании, США и Германии. Вице-премьер правительства Георгий Мурадов заявил, что основной целью проекта станет препятствование налаживанию сотрудничества Крыма со странами мира.

В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма.

Видео: YouTube / RadaTVchannel