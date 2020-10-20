Политик также отметил необходимость достижения мира на Донбассе.

Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом. Об этом украинский президент заявил в рамках ежегодного послания депутатам в Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении государства. Вторым важным пунктом политик назвал обеспечение мира на Донбассе.

Мир в Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что сейчас правительство ищет действенные инструменты для возвращения Украине территорий. Он напомнил о разработке формата "Крымская платформа" для обсуждения вопроса воссоединения Киева и Крыма. Данная инициатива обсуждалась на встрече с членами ЕС, Канады, Турции, Великобритании. По словам Зеленского, многие мировые политики выразили готовность принять участие в данной инициативе.

Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты черноморского региона.

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