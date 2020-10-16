Зеленский анонсировал пункт про коноплю в пяти главных вопросах украинцам

Он предложил написать мнение в комментариях.

Президент Украины Владимир Зеленский представил все пять общенациональных вопросов для всеукраинского опроса 25 октября. Глава государства выпустил видеообращение на эту тему.

Первый вопрос будет о том, согласны ли украинцы с тем, что коррупцию в особо крупных размерах следует наказывать пожизненным тюремным заключением. Второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане с созданием свободной экономической зоны на Донбассе.

В третьем вопросе украинцев спрашивают — согласны ли они с тем, что количество народных депутатов следует сократить до 300. Четвёртый вопрос — о легализации каннабиса в медицинских целях, для сокращения числа тяжело больных.

Пятый вопрос касается поддержки гражданами права Украины на использование гарантий безопасности, которые определены Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Также Зеленский предложил написать в комментариях к обращению те темы, которые, по мнению граждан, также стоит вынести на всенародное голосование.

Ранее мы писали, что на Украине рассмотрят введение за коррупцию пожизненного заключения.

Видео: TG / Zelenskiy / Official