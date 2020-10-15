На Украине рассмотрят введение за коррупцию пожизненного заключения

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что на Украине рассмотрят наказание за коррупцию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
Глава государства задался вопросом "нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?". Он пообещал решить его вместе с народом и через 11 дней.
Уточняется, что результаты всеукраинского опроса не будут иметь прямых юридических последствий.
Ранее мы сообщали о том, что Зеленский сообщил, что второй вопрос в национальном опросе будет касаться Донбасса.
Видео: TG / Zelenskiy / Official
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