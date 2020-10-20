Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты черноморского региона

Владимир Зеленский рассказал о финансировании армии на 2021 год.

Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в рамках собственного послания для местных депутатов в Верховной Раде. Спикер рассказал парламентариям о внутреннем и внешнем положении Украины.

В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, "зраду", что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, ситуация в стране и за ее пределами не позволяет ему сократить финансирование армии на 2021 год. Государство вложит в данное направление не меньше средств, чем в текущем году. На 2020 год Киев выделял более 117 млрд гривен (около 4,12 млрд долларов по текущему курсу).

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Видео: Youtube/112 Украина