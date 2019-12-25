В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

Вашингтон готов поддержать проект "Крымская платформа".

В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возвращению" Крыма. Об этом говорится в официальном заявлении временного поверенного в делах Вашингтона на Украине Кристины Квин. Заявление дипломата опубликовано на сайте МИД. Квин уточнила, что США готовы участвовать в вопросе создания проекта "Крымская платформа". В Америке подчеркнули, что позиция США по полуострову остается "твердой и неизменной".

Напомним, что ранее Киев заявил о намерении создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма. Об этом политики рассказали в июле 2020 года. Киев рассчитывает на привлечение к консультациям Великобритании, Франции, Германии и США. Владимир Зеленский напомнил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе Украины. Подобное желание также выразил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.

В Киеве предупредили о реакции России на базы НАТО на Украине.

Фото: Pixabay.com