Джей Ди Вэнс рассказал о том призыве, который США делают и для Киева, и для Москвы.

Украина не располагает достаточным числом людей для продолжения боевых действий, а у США не хватит для этого оружия и денег. Эту информацию подтвердил в понедельник, 3 марта, местный вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала FOX News. Иностранный чиновник указал, что украинские власти явно показали, что не стремятся принимать какое-либо участие в процессе мирного урегулирования регионального конфликта.

Когда вы общаетесь с лидерами в частном порядке, будь то украинцы или европейцы, когда вы беседуете с людьми непублично, они говорят вам: "Это не может продолжаться вечно". Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Джей Ди Вэнс добавил, что ему неважно, что именно Владимир Зеленкий говорит о нем или о ком-либо еще.

Вэнс раскритиковал двуличие европейских лидеров в подходе к поддержке Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Fox News