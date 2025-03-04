Украина не располагает достаточным числом людей для продолжения боевых действий, а у США не хватит для этого оружия и денег. Эту информацию подтвердил в понедельник, 3 марта, местный вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала FOX News. Иностранный чиновник указал, что украинские власти явно показали, что не стремятся принимать какое-либо участие в процессе мирного урегулирования регионального конфликта.
Когда вы общаетесь с лидерами в частном порядке, будь то украинцы или европейцы, когда вы беседуете с людьми непублично, они говорят вам: "Это не может продолжаться вечно". Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США
Джей Ди Вэнс добавил, что ему неважно, что именно Владимир Зеленкий говорит о нем или о ком-либо еще.
Вэнс раскритиковал двуличие европейских лидеров в подходе к поддержке Зеленского.
Фото и видео: YouTube / Fox News
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