Вэнс: США не возьмут на себя обязательства по Украине, не поняв, что требуется

Джей Ди Вэнс сообщил об отношении Вашингтона к гарантиям безопасности для Киева.

Вашингтонская администрация не намерена брать на себя международные обязательства по Украине без понимания того, что именно требуется для прекращения регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в интервью американским журналистам с телеканала FOX News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Иностранный чиновник объяснил, что позиция страны остается гибкой и будет зависеть от дальнейших переговоров.

Соединенные Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить войну. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Эксперт добавил, что Дональд Трамп ожидает от Европы ведущей роли в урегулировании кризисной ситуации, включая принятие на себя "львиной доли" бремени по гарантиям безопасности, так как речь идет "об их континенте".

Фото и видео: YouTube / Fox News