Вэнс: США готовы работать с Россией для сокращения ядерных арсеналов в мире

Вице-премьер США рассказал о том, что Дональд Трамп смотрит на все угрозы во всех направлениях.

Белый дом будут работать с Китаем, Россией и любой другой страной для того, чтобы попытаться сократить количество ядерного оружия на Земле. Такой комментарий сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американской журналистке Мегин Келли, посвященному ядерной программе Ирана. Дипломат предупредил общественность о том, что при условии, что власти из Тегерана смогут разработать собственный ядерный арсенал, то это приведет к неконтролируемому распространению оружия массового поражения и в других странах мира. Этого нельзя допускать, сказал вице-президент.

Забавно: одни говорят, что президент слишком воинственен, а другие — мол, он говорит о дипломатии и переговорах, а надо не говорить, а просто разбомбить их. Президент же не отказывается ни от одного варианта. Он будет говорить со всеми и пытаться достичь цели всеми возможными способами. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи 4 февраля заявил аудитории о том, что переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной программе запланированы на шестое февраля. По словам государственного секретаря Марко Рубио, делегаты из Белого дома намерены обсудить не только ядерную программу , но также и дальность баллистических ракет Ирана, "отношение к собственному населению". Информационное агентство Mehr уведомило читателей, что делегаты из Тегерана не хотят расширять тему переговоров.

Фото и видео: YouTube / Megyn Kelly