Венгрия: Новак допустил изменение контрактов из-за потолка цен

Петер Сийярто рассказал о консультациях с РФ по внесению изменений в двусторонние газовые контракты.

Венгрия заявила, что российский вице-премьер Александр Новак допустил изменение двусторонних долгосрочных энергетических контрактов из-за введения Евросоюзом потолка цен. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами сделал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Чиновник пояснил, что в понедельник 12 декабря созвонился со своим коллегой из Москвы и переговорил по этому поводу.

Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в использовании всех видов шантажа.

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