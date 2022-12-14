  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:03
238
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Венгрия: Новак допустил изменение контрактов из-за потолка цен

0 0

Петер Сийярто рассказал о консультациях с РФ по внесению изменений в двусторонние газовые контракты.

Венгрия заявила, что российский вице-премьер Александр Новак допустил изменение двусторонних долгосрочных энергетических контрактов из-за введения Евросоюзом потолка цен. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами сделал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Чиновник пояснил, что в понедельник 12 декабря созвонился со своим коллегой из Москвы и переговорил по этому поводу.

Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в использовании всех видов шантажа.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)

Теги: александр новак, венгрия, газ, мид, петер сийярто, потолок цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии