Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в использовании всех видов шантажа

Будапешт готовится к давлению со стороны ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в использовании всех видов шантажа и неизбирательности в средствах давления. В ходе выступления на Форуме гражданской солидарности чиновник призвал участников быть готовыми к значительным нападкам со стороны Брюсселя и его "либеральной машины пропаганды".

Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Министр по иностранным делам выразил уверенность в том, что руководство ЕС будет неразборчив в методах влияния на Будапешт, используя как политический, так и денежный шантаж, а также распространение фейк-ньюс и лжи. Петер Сийярто уверен в том, что "все это последует".

МИД Венгрии: стране важно, чтобы НАТО оставалась вне конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Roma Szeretetszolgálat