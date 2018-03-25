Петер Сийярто рассказал о том, какие темы министры иностранных дел поднимали в Бухаресте.

Глава министерства по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, что его стране важно, чтобы НАТО оставалась вне украинского конфликта. По словам чиновника на брифинге с журналистами по итогам первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Североатлантического альянса, этот вопрос ставился основной темой мероприятия в Бухаресте. При этом стороны обязались сохранить ранее принятые решения блока.

С одной стороны, НАТО не является стороной этого конфликта, а, с другой стороны, мы делаем все для того, чтобы избежать непосредственного конфликта между НАТО и Россией. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгерский министр пояснил, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на встрече в Бухаресте "дал понять, что НАТО - не сторона конфликта". Петер Сийярто также подчеркнул, что после инцидента с падением украинских противовоздушных ракет в Польше вечером 15 ноября мир балансировал на грани Третьей мировой войны, однако проблему предотвратили сотрудники польского руководства.

Сийярто: Европарламент ненавидит правое правительство Венгрии.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)