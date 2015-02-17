Сийярто: Европарламент ненавидит правое правительство Венгрии

Глава МИД Венгрии ответил на нападки ЕП.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто уверен в том, что Европейский парламент ненавидит правое правительство страны из-за того, что на территории венгерского государства на протяжении уже 12 лет у управления находится правое христианско-демократическое правительство. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе выступления в эфире на французском телеканале. Он отметил, что в ЕП призвали лишить Венгрию финансирование из-за "ненависти". Также, по словам министра, Брюссель регулярно делает политические замечания Будапешту. Эксперт пресек слухи о том, что на территории Венгрии существует коррупция среди чиновников. Он отметил, что ВВП страны увеличилась на такой уровень, который превышает среднее значение по всей Европе.

Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

"Петер Сийярто добавил, что Европарламент представляет из себя объединение, которое по неизвестной причине начинает выносить политические суждения. Негатив по отношению к Венгрии связан с тем, что большинство депутатов в ЕП представляют левые движения.

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24 English