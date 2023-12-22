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Венгрия выступила против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

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Петер Сийярто рассказал о причинах недоверия к политику из Нидерландов.

Будапешт по-прежнему против кандидатуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте, который претендует на пост генерального секретаря Североатлантического военного альянса, потому что не может доверять такому политику, который ранее грозил "поставить Венгрию на колени". Соответствующее заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции, организованном в румынском городе Тыргу-Муреше.

Что касается Марка Рютте, то он ранее говорил, что Венгрию надо поставить на колени. Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую ​​позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение...

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, марк рютте, мид, нато, петер сийярто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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