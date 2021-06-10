Петер Сийярто сообщил о технической проработке вопроса.

Венгрия рассматривает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Белграда Николой Селаковичем рассказал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник выступил по результатам переговоров с сербским коллегой в Сегеде. Венгерский представитель подчеркнул, что в текущий момент разрабатываются технические решения вопроса. Соответствующий ответ дипломат дал журналистам на вопрос о том, как страна будет выполнять свои международные обязательства по имеющимся энергетическим контрактам с Москвой.

Свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая, а в настоящее время прорабатываются детали технического решения…Энергоснабжение Венгрии безопасно и останется безопасным. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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Фото: МИД России

