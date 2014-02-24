Зеленский: Орбану придется выбирать между Россией и миром

Президент Украины недоволен политикой Венгрии по вопросу неоказания военной помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбирать между Россией и остальным миром. Такое заявление глава государства сделал в рамках общения с местными журналистами. Запись мероприятия распространила пресс-служба офиса лидера страны. Политик напомнил СМИ, что будапешт выступает против дальнейшего давления и расширения санкций на РФ в вопросе энергетического сектора. Говоря о коллеге из Венгрии Зеленский заметил, что Орбан заигрывает с Москвой, рассчитывая на дешевые поставки газа.

Он выиграл на выборах... Народ выбрал. Это его не защитит от того, что придется выбирать. Он может говорить, что он выбирает Венгрию, но Венгрия - часть другого мира, они в ЕС… Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины не видит для страны больших проблем со стороны Венгрии, так как Будапешт хоть и намерен блокировать вступление Украины в НАТО, но в вопросе членства в военном альянсе не все зависит от Венгрии. Зеленский недоволен тем, что Венгрия отказывается поддержать введение бесполетной зоны над Украиной, а также не поставляет Киеву вооружение и даже не разрешает транзит оружия через территорию своего государства.

Зеленский считает необходимым продолжать переговоры с Россией.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

