Петер Сийярто рассказал, что Будапешт не хочет даже обсуждать эмбарго на российский газ.

Венгрия приступила к переговорам с третьими странами о закупке дополнительных объемов газа. Соответствующее заявление сделал министр по внешней политике Петер Сийярто в рамках совместной пресс-конференции со своими коллегами из Австрии, Чехии, Словакии и Словении. По словам чиновника, данное решение правительство страны принимает из-за сложной энергетической ситуации, в которой оказалась Европа.

Сегодня утром я сообщил премьер-министру, что мы начали коммерческие переговоры о закупке на долгосрочной основе дополнительных объемов газа сверх существующих у нас контрактов. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Представитель кабмина Венгрии не стал уточнять, с какими именно иностранными поставщиками ведутся переговоры, а также не назвал конкретные объемы топлива, которые страна рассчитывает получить. На текущий момент Венгрия решительно выступает против введения энергетического эмбарго на природный газ из России. Сийярто уточнил, что Евросоюзу не следует вводить санкционные меры в отношении "Газпромбанка".

Сийярто: Венгрия не поставит оружие Украине, чтобы не стать частью конфликта.

Фото и видео: Facebook/ Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской компании).