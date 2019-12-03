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Венгрия попросила Россию объединить усилия по защите прав языковых меньшинств на Украине

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Им не разрешают изучать родной язык.

Венгрия попросила Россию объединить усилия по защите прав языковых меньшинств на Украине. К Государственной Думе РФ с данным предложением обратились представители парламента Венгрии. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В России призвали ОБСЕ и ПАСЕ разобраться в ситуации и изучить дискриминацию меньшинств.

После принятия Верховной Рады закона о языке, прав лишены народы, проживающие на территории страны. Сейчас венгры и поляки, находящиеся на Украине, не могут изучать родной язык. Володин призвал Киев избавиться от такого рудимента как национализм в политике. По словам депутата, это поможет Украине стать европейской страной.

Ранее Piter.tv писал о том, что Венгрия будет дальше препятствовать сотрудничеству НАТО и Украины.
 

Теги: венгрия, госдума, язык, языковые меньшинства
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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