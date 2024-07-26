Гергей Гуйяш объяснил, когда Венгрию может затронуть дефицит топлива.

Киевский режим своей остановкой транзита российской нефти шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по региональному конфликту на украинской территории. Соответствующее заявление сделал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Иностранный чиновник заметил, что проблему важно решить до сентября текущего года. В противном случае европейской стране грозит дефицит топлива.

Если ситуация не решится, может наступить дефицит топлива. Конечно, пока паниковать не надо, запасов много, но решение надо найти до сентября. Украина шантажирует две страны, - Венгрию и Словакию - которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров. Гергей Гуйяш, пресс-секретарь кабмина Венгрии

Ранее глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти от "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Министерство по экономики Словакии подтвердило данные о том, что республика перестала получать нефть из РФ из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию.

При фон дер Ляйен Европа стала менее миролюбивой, заявил глава МИД Венгрии.

Фото и видео: YouTube / Hír TV