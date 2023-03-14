При фон дер Ляйен Европа стала менее миролюбивой, заявил глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии оценили работу главы ЕК в занимаемой должности.

Урсула фон дер Ляйен показала "очень плохую работу" на посту руководителя Европейской комиссии, при ней регион стал менее сплоченным и менее миролюбивым, поэтому не существует никаких причин переизбирать чиновницу на должностной пост. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" на полях Организации Объединенных Наций сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Иностранный дипломат заметил, что любое голосование должно основываться на результатах и достижениях, которые продемонстрировали кандидаты. Он призвал посмотреть на состояние Европы до момента нахождения у руля ЕК Урсулы фон дер Ляйен и после. По мнению Сийярто, сейчас явно заметен упадок.

Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, гораздо менее сплоченной, менее миролюбива, чем раньше. Нет никаких причин, почему мы должны поддерживать Урсулу фон дер Ляйен. Она показала очень плохую работу, нет причин переизбирать ее. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что днем 18 июля европейские депутаты на пленарной сессии проголосуют за главу ЕК. В 09 часов утра (в 10 часов по времени Москвы) перед местными законодателями выступит действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добивается переизбрания на второй пятилетний срок. Затем последует обсуждение ее кандидатуры.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости