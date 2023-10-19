Венгрия не получала альтернативных российским предложений по поставкам нефти

Петер Сийярто рассказал о необходимости сохранения действующих соглашений с Москвой.

Будапешт не получал более выгодных альтернативных российским предложений по поставкам энергетических ресурсов в европейскую страну. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на профильной сессии "Будущее рынка нефти и газа: Перспективы глобального спроса и планы производителей" , организованного на полях Петербургского международного экономического форума. Иностранный чиновник заметил, что пока такой альтернативной инициативы нет, никто не имеет моральным правом оказывать давление на Венгрию, призывая власти страны разорвать существующие соглашения или переключаться на другие источники поставок.

Мы никогда не получали какого бы то ни было предложения от какой-либо страны, которая могла бы предложить тот же объем нефти и газа по тем же трафикам, с той же степенью надежности поставок и по той же цене. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрию возмутило намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России.

Фото и видео: ПМЭФ