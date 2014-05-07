Петер Сийярто прокомментировал энергополитику ЕС.

Будапешт решительно отвергает любые ограничения в энергетической сфере и считает возмутительным намерение Европейского союза ввести пошлины на экспорт энергетических носителей из России в регион. Соответствующее заявление сделал глава венгерского министерства по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на профильном форуме в Баку. Иностранный чиновник заметил, что для его правительства правительства закупка энергоносителей остается не вопросом политических предпочтений, а поднимает право национального суверенитета и рациональности.

Глядя на цены за электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто добавил, что все меры, которые ограничивают "беспрепятственное, справедливое и свободное" международное энергетическое сотрудничество, должны быть отменены коллективным Брюсселем.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter