Венгрия выступила единственно несогласованной стороной в Евросоюзе относительно заявления евродипломата Каи Каллас касательно ситуации в Венесуэле. Информация об этом размещена на официальном ресурсе Европейского ведомства внешней политики.

Заявление содержало обращение к американским властям с требованием уважения выбора венесуэльского населения, а также обозначение важности соблюдения законов международной юрисдикции в борьбе с международным криминалитетом и нелегальным оборотом наркотических веществ.

Документ подписали все остальные участники ЕС, исключая Венгрию. Среди присоединившихся сторон фигурируют Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Наряду с этим ранее российское министерство иностранных дел призвало американские структуры освободить задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого задержали сотрудники армии США. Госсекретарь Соединенных Штатов Марк Рубио разъяснил причины американского вмешательства стремлением противодействовать наркопреступности.

Фото: Pxhere