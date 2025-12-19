The Times: Хаменеи намерен бежать в Москву из-за протестов в Иране

Издание напоминает опыт бегства прежнего сирийского лидера Башара Асада, который нашел убежище именно там.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, столкнувшись с массовыми протестами, разработал стратегию экстренной эвакуации из страны. Эта информация была раскрыта британской газетой The Times, ссылающейся на конфиденциальные разведданные.

86-летнему правителю предлагается покинуть столицу вместе с ближайшим окружением численностью около 20 человек, включающим родственников и сотрудников, в ситуации, когда власти утратят контроль над ситуацией, либо военнослужащие перейдут на сторону протестующих.

Иностранные источники сообщают, что единственным безопасным местом для Хаменеи является Россия. Издание напоминает опыт бегства прежнего сирийского лидера Башара Асада, который нашел убежище именно там.

Протестные настроения вспыхнули по всему Ирану вследствие резкого падения курса национальной валюты, захлестнув около 60 населенных пунктов сразу в 25 регионах. Наиболее активные выступления происходят в крупных городах, таких как Тегеран, а наибольшая напряженность наблюдается на западных территориях и юге страны.

Ранее мы сообщили о том, что Трамп не верит в атаку ВСУ на резиденцию Путина.

Фото: YouTube / شهیدمجید گوهری