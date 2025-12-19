Венгрия намерена через Суд ЕС добиться блокировки соглашения с MERCOSUR

Минсельхоз видит угрозу в дешевых фермерских продуктах из Южной Америки.

Национальное правительство Венгрии обратится с иском в Суд Европейского союза для того, чтобы не допустить вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Соответствующее заявление сделал местный министр по сельскому хозяйству Иштван Надь в эфире телеканала M1. Иностранный чиновник пояснил, что такая экономическая договоренность наносит ущерб интересам региональных фермеров.

Если председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишет его, то венгерское правительство обратится в Суд ЕС, поскольку положения этого документа не обеспечивают достаточную защиту европейских фермеров. Мы этого не допустим Иштван Надь, глава Минсельхоза венгрии

Напомним, что подписание документа между Евросоюзом и MERCOSUR, переговоры по которому шли 25 лет, ожидается 17 января в Парагвае. А 9 января текст был одобрен в Брюсселе квалифицированным большинством голосов стран Европейского союза. Против соглашения вместе Венгрией выступили Австрия, Ирландия, Польша и Франция. Власти этих страны не опасаются того, что дешевая аграрная продукция из Южной Америки будет свободно поступать на внутренний европейский рынок. "За" нововведение выступают Германия и страны Северной Европы. Эти участники торговых отношений заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, которая поставляется из ЕС в Южную Америку. Италия ранее колебалась в принятии решения, но позже поддержала инициативу.

MERCOSUR представляет из себя торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70 процентов от общей площади Южной Америки, а численность населения приближается к показателю в 300 миллионов граждан.

Фото: YouTube / M1 - Híradó