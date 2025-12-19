В Венгрии не стали уточнять, о каких именно случаях идет речь.

Необычно холодная зима "поставила на колени" многие страны в Западной Европе, пока Венгрия продолжает жить нормальной жизнью. Соответствующий комментарий глава внешнеполитической службы Венгрии Петер Сийярто сделал в эфире местной программы "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube. Иностранный чиновник сравнил работу национального правительства из Будапешта с действиями коллег из западноевропейских государств.

Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые поставили на колени значительную часть Западной Европы. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные пути и аэропорты. Системы здравоохранения и образования работали. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто не привел каких-либо подробностей о том, как другие страны "становились на колени" из-за сильных морозов или снегопадов. Однако СМИ писали о том, что на территории Фринции фиксировались многокилометровые пробки на дорогах, а в Нидерландах местные аэропорты отменяли десятки рейсов. Также отмены и задержки вылетов регистрировались и в воздушной гавани имени Ференца Листа в Будапеште.

