В Венгрии раскритиковали отношение МИД Украины к Виктору Орбану.

В Будапеште негативно оценили слова руководителя украинского внешнеполитического ведомства Украины Андрея Сибиги, который ранее назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана "самым ценным замороженным активом России". Соответствующий комментарий через социальные сети сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Иностранный дипломат напомнил, что такое описание коллега из киевского режима сделал публично 14 декабря, отреагировав на пост Виктора Орбана, когда тот написал о том, что принятие решения о конфискации активов Москвы политическими элитами стран-членов Европейского союза в обход Венгрии "нарушает любое законодательство и может считаться объявлением войны".

Пожалуйста, поймите наконец: это ваш конфликт, а не наш! Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Европейская комиссия надеется добиться от стран ЕС на зимнем саммите регионального сообщества от 18-19 декабря решения об экспроприации порядка 210 миллиардов евро российских активов, из которых 185 миллиарда евро в настоящее время остаются блокированными на бельгийской на площадке Euroclear.

Сийярто: большая делегация Венгрии отправляется в Россию на переговоры.

Фото: X (нежелательная на территории России социальная сеть) / Szijjártó Péter