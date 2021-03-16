Сийярто: большая делегация Венгрии отправляется в Россию на переговоры

Большая делегация Венгрии отправляется в Россию на переговоры. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своих соцсетях.
По словам министра иностранных дел Венгрии, он приедет в Москву, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Его будут сопровождать венгерские предприниматели. Также Сийярто отметил, что после окончания конфликта на Украине мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло. Он также выразил уверенность, что вместе с этим откроются новые возможности в международных торговых отношениях.
Санкции не всегда будут с нами, поэтому надо быть готовыми занять хорошую стартовую позицию в новый период. Вот почему мы сейчас едем в Москву с большой делегацией бизнеса.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Ранее Сийярто заявил, что Европа намерена начать войну с Россией.
Фото: YouTube / Szijjártó Péter
