Сийярто: большая делегация Венгрии отправляется в Россию на переговоры

Глава венгерского МИД примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Большая делегация Венгрии отправляется в Россию на переговоры. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своих соцсетях.

По словам министра иностранных дел Венгрии, он приедет в Москву, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Его будут сопровождать венгерские предприниматели. Также Сийярто отметил, что после окончания конфликта на Украине мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло. Он также выразил уверенность, что вместе с этим откроются новые возможности в международных торговых отношениях.

Санкции не всегда будут с нами, поэтому надо быть готовыми занять хорошую стартовую позицию в новый период. Вот почему мы сейчас едем в Москву с большой делегацией бизнеса. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто заявил, что Европа намерена начать войну с Россией.

Фото: YouTube / Szijjártó Péter