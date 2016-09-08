Сийярто: Европа намерена начать войну с Россией

Глава МИД Венгрии предположил, что вооруженное столкновение России и Европы произойдет в 2030 году.

Европа намерена начать войну с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии в городе Жамбеке. Его слова приводит агентство MTI.

Сийярто отметил, что вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент. Он обратил внимание на стратегические документы Евросоюза, в которых говорится, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году. Глава венгерского МИД предположил, что вооруженное столкновение России и Европы может произойти в 2030 году.

Также Сийярто обратился к избирателям и призвал их принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году. Он подчеркнул, что это поможет не допустить сценария, при котором страна "в середине XXI века живет в условиях войны".

Фото: YouTube / Szijjártó Péter