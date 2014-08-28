Будапешт окажет помощь Белграду, оказавшемуся в сложном положении в связи с прекращением поставок нефти из-за американского санкционного давления. Соответствующее заявление через социальные сети сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Иностранный дипломат с рабочим визитом посетил Сербию. По словам эксперта, европейские политические лидеры пытаются поставить страну в уязвимое положение, лишить ее дополнительных путей транспортировки российских энергетических ресурсов. Ранее Сербия также снабжалась нефтью по трубопроводу. Однако такой способ доставки топлива был прерван из-за западных санкций.

Мы, венгры, конечно, помогаем Сербии, сербскому народу, сербской экономике, и детали этой помощи будут уточнены сегодня в Белграде. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") приступила к процедурам по остановке нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Панчеве, из-за нехватки ресурсов. НПЗ продолжает поставлять нефтепродукты на внутренний рынок Сербии благодаря заранее сформированным запасам. Руководство NIS выразили надежду на скорейшее восстановление работы местного предприятия.

Сийярто: Венгрия и Румыния увеличили мощность газопровода между двумя странами.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter