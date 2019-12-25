Сийярто: Венгрия и Румыния увеличили мощность газопровода между двумя странами

Глава МИД Венгрии прибыл в Бухарест с официальным визитом.

Венгрия и Румыния увеличили пропускную способность газопровода, расположенного между двумя странами - до 2,7 миллиардов кубометров в год. Соответствующее заявление через социальные сети сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Иностранный дипломат с рабочим визитом сейчас находится в Бухаресте. Согласно сведениям из Будапешта, в прошлом году через интерконнектор удалось прокачать порядка 1,8 миллиарда кубометров природного газа. В рамках программы по диверсификации поставок и источников поставок европейская страна планирует расширить сотрудничество с альтернативными производителями.

Две недели назад мы увеличили пропускную способность газопровода, соединяющего наши трубопроводные системы, до 2,7 млрд куб. м в обоих направлениях, чтобы мы могли еще более эффективно обеспечивать нашу энергетическую безопасность. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия рассчитывает на поставки природного газа с крупного месторождения Neptune Deep, находящегося на румынском шельфе Черного моря. Уточняется, что промышленная эксплуатация объекта может начаться уже в 2027 году.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter