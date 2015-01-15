В Будапеште раскритиковали план ЕК по дальнейшему финансированию Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден в том, что Европейский союз должен прекратить финансировать военные действия армии киевского режима, а также "украинскую военную мафию". Соответствующее заявление политик из Будапешта сделал через собственный аккаунт в социальных сетях. В преддверии заседания Совета Евросоюза по иностранным делам глава венгерского национального правительства уточнил, что его коллегам из коллективного Брюсселя "пора выйти из тупика", в который их завела текущая внешняя политика.

135 млрд евро. Именно столько денег глава брюссельской бюрократии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет наскрести для Украины. Это цена продолжения конфликта. У председателя есть одна проблема: у нее нет этих денег. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что у руководства Еврокомиссии нет денежных средств для поддержки Украины, но несмотря на этот факт, ЕК предлагает странам-членам регионального сообщества план по трем сценариям действий. Речь идет о том, что государства должны будут либо выделять средства на помощь ВСУ из собственных бюджетов, либо брать для Украины совместный кредит, либо применить замороженные российские активы.

Фото: X (нежелательная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Orbán Viktor