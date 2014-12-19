Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина

В Венгрии рассказали, что всегда будут в Евросоюзе.

В Будапеште опровергли обвинения в том, что Виктор Орбан является троянским конем российского президента Владимира Путина в Европе. Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства, отвечая на вопрос генерального директора немецкой медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнер в его программе на YouTube-канале. Европейский политик заметил, что Москва всегда останется частью региональной политики. Он назвал Россию, Германию и Турцию треугольником силы, который определяет безопасность Венгрии. Он призвал коллег и партнеров искать выгодные для своего государства решения по отношению к этим трем странам.

Вы знаете, что разговоры о троянском коне — это очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан в этом интервью допустил, что украинский кризис может завершиться уже в обозримом будущем.

Орбан заявил, что Венгрия не согласится на предложение забрать Закарпатье.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner