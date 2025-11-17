Премьер-министр отреагировал на план по разделению территории Украины между Россией и Западом.

Будапешт откажется от возможности включить в состав государственной территории Закарпатье, расположенное в западной части Украины, в том случае, если такое предложение местным властям поступит. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отвечая на вопрос генерального директора немецкой медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнер в его программе на YouTube-канале.

Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что национальное правительство Венгрии уже давно обвиняет киевский режим в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. В частности местные власти недовольны попиранием права меньшинства на использование родного языка в сфере образования и культуры. Будапешт неоднократно предупреждал, что не допустит вступления Украины в Европейский союз до тех пор, пока эти проблемы не будут решены.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner