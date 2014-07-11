В Венгрии раскрыл планы Трампа по мирному урегулированию на Украине.

Подготовка к российско-американскому саммиту в Будапеште продолжается, а венгерские власти готовы сделать все необходимое для того, чтобы мероприятие состоялось. Соответствующее мнение высказал премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик отреагировал на вопрос ведущего шоу о том, какие именно образом страна оказывает содействие мирным усилиям по урегулированию украинского кризиса.

Я не хочу говорить о деталях. В конце концов сейчас идет подготовка к важному мирному саммиту в Будапеште... У президента США есть все основания стремиться к созданию справедливой ситуации, и хотя он хочет надавить на русских, он не хочет причинять вред Венгрии. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава национального правительства считает, что Венгрия "вносит ценный вклад в дело мира", так как остается единственной страной-членом Европейского союза, которая продолжает сохранять открытыми канады связи с Москвой. Виктор Орбан заметил, что с российским руководством Венгрия ведет переговоры и при необходимости может даже обсудить проблем ы непосредственно с Владимиром Путиным. По словам иностранца, он возлагает большие надежды на работу Дональда Трампа по решению кризисной ситуации. Он охарактеризовал американца как человека, который считает вооруженное противостояние бессмысленным и стремится к его завершению.

Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России.

Фото: YouTube / Orbán Viktor