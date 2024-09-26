Венгрия надеется, что мирный план Бразилии и КНР по Украине будет рассмотрен

Петер Сийярто указал на необходимость изучить альтернативы документу, который продвигает Запад и Киев.

Будапешт высоко ценит усилия Китая и Бразилии по подготовке мирного плана по Украине и рассчитывает, что документ будет принят к рассмотрению. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации. Европейский политик заметил, что Венгрия входит в глобальное сообщество тех, кто поддерживает мир.

Мы считаем неприемлемым, что некоторые страны хотели бы отдавать предпочтение одному мирному плану, а в отношении другого хотели бы, чтобы он не существовал. Мы считаем, что нужно обсуждать все. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто заявил, что поставки западного оружия на Украину не имели смысла.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций