В Венгрии указали на негативные последствия санкций.

Поставки западного оружия для армии киевского режима оказались бессмысленными, так как они не смогли изменить ситуацию на поле боя для Украины. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации. Европеец рассчитывает, что те лица, которые все еще думают о том, чтобы направлять больше оружия на Украину, учтут реальные последствия. В частности, речь идет об ответственном решении о том, как будет натовское оружие использоваться против стратегических объектов в России.

Очевидно, что они не имели смысла, потому что не изменили ситуацию на поле боя и не приблизили нас к миру. Поставки вооружений лишь увеличили объем оружия по обе стороны поля боя, унесли больше жизней и привели к затягиванию конфликта. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто указал, что принятые Западом меры в ответ на начало регионального конфликта на Украине не сработали, так как они нацелены на поиск решения на поля боя. В Венгрии полагают, что на самом делее решение кризиса следует искать где-то еще, а не в сражениях, а именно - за столом переговоров.

Венгрия выразила стремление тесно работать со странами БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций