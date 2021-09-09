Петер Сийярто назвал БРИКС перспективным и интересным объединением, с которого ЕС стоит брать пример.

Власти в Будапеште стремятся тесно работать со всеми странами, входящими в БРИКС. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на полях Генеральной ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Мы являемся государством-членом НАТО и ЕС, поэтому членство в БРИКС определенно не стоит на повестке дня. Но мы очень хотим тесно сотрудничать со всеми странами БРИКС. Петер Сийярто, глава МИД Венгии

Напоним, что БРИКС представляет из себя межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Кроме РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для создания справедливого глобального развития и безопасности.

Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости