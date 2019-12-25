Венгрия: энергоресурсы из РФ играют решающую роль в Восточной Европе

Петер Сийярто рассказал, что отстаивает интересы жителей страны, как и власти Сербии - свои.

В Венгрии заявили, что энергетические ресурсы из России играют решающую роль в Восточной Европе. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто на торжественной церемонии начала строительства предприятия UBM на территории Сербии. Чиновник объяснил причину того, что Будапешт не принимает решений "из-за океана". Власти страны не хотят действовать в ущерб национальным интересам своего народа.

Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии напомнили, что ситуацию с зависимостью от российского газа изменить можно, но на это уйдет большое количество времени. Венгрия и Сербия не хотят складывать груз ответственности на долгие годы на плечи населения. Стороны отстаивают интересы Венгрии и Сербии в Брюсселе. Чиновник пообешщал действовать так и далее.

Швеция выделила дополнительно $10 млн на помощь украинским беженцам.

Фото: Facebook / Szijjártó Péter