Венгрия: энергоресурсы из РФ играют решающую роль в Восточной Европе

В Венгрии заявили, что энергетические ресурсы из России играют решающую роль в Восточной Европе. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто на торжественной церемонии начала строительства предприятия UBM на территории Сербии. Чиновник объяснил причину того, что Будапешт не принимает решений "из-за океана". Власти страны не хотят действовать в ущерб национальным интересам своего народа.
Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
В МИД Венгрии напомнили, что ситуацию с зависимостью от российского газа изменить можно, но на это уйдет большое количество времени. Венгрия и Сербия не хотят складывать груз ответственности на долгие годы на плечи населения. Стороны отстаивают интересы Венгрии и Сербии в Брюсселе. Чиновник пообешщал действовать так и далее.
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Фото: Facebook / Szijjártó Péter
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