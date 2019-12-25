Швеция выделила дополнительно $10 млн на помощь украинским беженцам

Матильда Эрнкранс рассказала о сложной ситуации с беженцами из Украины в Европе.

Швеция выделила дополнительно $10 млн (порядка 100 млн крон) на помощь украинским беженцам. Об этом журналистам на совместной пресс-конференции сообщила местный министр по международному сотрудничеству и развитию Матильда Эрнкранс. Чиновница рассказала о намерении властей страны поддержать граждан, бегущих с территории проведения специальной военной операции РФ. Информацию представитель правительства сообщила на совместном брифинге с верховным комиссаром ООН по вопросу беженцев Филиппо Гранди.

Правительство Швеции дополнительно выделяет гуманитарную помощь Украине в размере 100 млн крон. Общий размер помощи теперь составляет более 888 млн крон ($88 млн) на 2022 год. Матильда Эрнкранс, шведский министр

Денежные средства будут перечислены Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Гранди пояснил прессе, что к текущему моменту фиксируется около 2,1 или 2,2 млн украинских беженцев. Особо тяжелая обстановка по миграционному кризису складывается в Молдавии. Количество новых беженцев в Европе быстро увеличивается.

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