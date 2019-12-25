Премьер Швеции: вступление в НАТО дестабилизирует Европу

Премьер-министр Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует европейский регион. Такое мнение Магдалена Андерссон высказала перед журналистами на брифинге. В настоящий момент запрос Стокгольма на вступление в военный альянс не станет позитивным фактором.
Если Швеция решит подать заявку, это еще больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряженность. В таком случае Швеция помогла бы дестабилизировать ситуацию.
Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции
Чиновница добавила, что российская "угроза" является тем фактором, который сказался на расширении поставок Киеву вооружения. В Швеции полагают, что проведение специальной военной операции на территории Украины ухудшило ситуацию с безопасностью в Европе.
Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы.
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