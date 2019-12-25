Магдалена Андерссон рассказала, что страна поставила Киеву вооружение из-за спецоперации, проводимой Россией.

Премьер-министр Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует европейский регион. Такое мнение Магдалена Андерссон высказала перед журналистами на брифинге. В настоящий момент запрос Стокгольма на вступление в военный альянс не станет позитивным фактором.

Если Швеция решит подать заявку, это еще больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряженность. В таком случае Швеция помогла бы дестабилизировать ситуацию. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Чиновница добавила, что российская "угроза" является тем фактором, который сказался на расширении поставок Киеву вооружения. В Швеции полагают, что проведение специальной военной операции на территории Украины ухудшило ситуацию с безопасностью в Европе.

Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы.

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