Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы

Рейс из Кубы длился дольше, чем планировала российская делегация.

Швеция и Финляндия запретили пролет самолета председателя Государственной Думы Вячеслава Володина над своей территорией на пути с Кубы. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на членов российской делегации. Специалисты уточнили, что говорят о летном отряде "Россия". Делегаты находились с 23 по 24 февраля сначала на Кубе, после чего отправились в Никарагуа.

Перед возвращением домой самолету пришлось вернулся в Гавану для дозаправки. После этого воздушный борт начал полет над Северной Атлантикой, затем минуя Стокгольм и Хельсинки, пролетел к Петербургу, а уже потом оказался в Москве. Рейс должен был прибыть в аэропорт "Внуково-2" в 17:30 вечера 25 февраля, но приземлился только в 18:30.

Россия ввела ограничения на полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии.

Фото: Государственная Дума РФ