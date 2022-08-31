Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября. Соответствующее заявление журналистам сделал местный министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник объяснил, что между сторонами подписан энергетический договор. Россию представляет компания "Газпром". Оператор предоставит европейскому государству с начала осени в ежедневном режиме еще по 5,7 миллионов кубометров природного газа. Поставки будут осуществлены по трубопроводу "Южный поток".
Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. С 1 сентября "Газпром" продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов... В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день.
Петер Сийярто, глава МИД Германии
Министр по внешней политике Венгрии пояснил, что энергетические ресурсы будут поступать через территорию Сербии и "Турецкий поток".
В Венгрии разрешили сооружение реактора 5 и "ядерного острова" АЭС "Пакш-2".
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