Петер Сийярто рассказал о допобъемах поставок Россией газа в Будапешт.

Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября. Соответствующее заявление журналистам сделал местный министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник объяснил, что между сторонами подписан энергетический договор. Россию представляет компания "Газпром". Оператор предоставит европейскому государству с начала осени в ежедневном режиме еще по 5,7 миллионов кубометров природного газа. Поставки будут осуществлены по трубопроводу "Южный поток".

Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. С 1 сентября "Газпром" продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов... В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день. Петер Сийярто, глава МИД Германии

Министр по внешней политике Венгрии пояснил, что энергетические ресурсы будут поступать через территорию Сербии и "Турецкий поток".

В Венгрии разрешили сооружение реактора 5 и "ядерного острова" АЭС "Пакш-2".