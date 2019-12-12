Петер Сийярто рассказал о выдаче разрешений по созданию объектов АЭС.

В Венгрии разрешили сооружение реактора 5 и "ядерного острова" АЭС "Пакш-2". Об этом местным журналистам рассказал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Он объяснил, что национальное Управление по атомной энергии выдало соответствующие документы, необходимые для начала строительства объектов пятого реактора.

В прошлые выходные мы получили разрешение на строительство для вступления во вторую фазу проекта, а сегодня утром получили важное разрешение на начало строительных работ. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт добавил, что также одобрено шесть дополнительных разрешений, необходимых для строительства так называемого "ядерного острова". Речь идет о комплексе сооружений, которые будут эксплуатироваться для обеспечения безопасности АЭС. Петер Сийярто подчеркнул, что АЭС в Пакше не будет наносить вред окружающей среде. Власти Венгрии также исключили риск радиоактивного загрязнения в случае внешних природных или человеческих воздействий на реакторы. В МИД подчеркнули, что негативных последствий удастся избежать даже в случае падения на станцию крупного авиалайнера.

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